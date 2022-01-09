12'nci Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu tamamlandı (2)

REKOR KATILIM OLDU

Yarı maraton ve 10 km koşusuna 1680 sporcu, halk koşusuna 500 kişi, çocuk koşusuna 100 çocuk katıldı. Özel gereksinimi olan bireyler de yarışmada ayrı bir kategoride yarıştı. Yarışmada katılım sayısı, bu yıl rekor kırdı.

Yarı Maraton Erkeklerde 1'inci Emmanuel Bor Kenya ), 2'nci Getaye Fisseha Gelaw (Kenya), 3'üncü Benard Cheruiyot Sang (Kenya) oldu.Yarı Maraton Kadınlarda 1'inci Daisy Jeptoo Kimeli (Kenya), 2'nci Burcu Subatan ( Türkiye ), 3üncü Büşra Nur Koku (Türkiye) oldu.10 km Koşu Erkeklerde 1'inci Abdullah Tuğluk, 2'nci Onur Aras , 3'üncü Hakan Çoban oldu.10 km Koşu Kadınlarda 1'inci Özlem Alıcı, 2'nci Sümeyye Erol, 3'üncü Sabriye Güzelyurt oldu.

Yarışmaların ödül töreni Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi.

Anıl ATAR-Yusuf KANTARLI-Eser PAZARBAŞI/ADANA, -