12 Yaş Tenis Turnuvası Tamamlandı

Spor

Türkiye Tenis Federasyonu bünyesinde düzenlenen ve bir tenis kulübünün ev sahipliği yaptığı 12 Yaş Hafta sonu Tenis Turnuvası, başarılı bir şekilde tamamlandı.

Turnuvaya katılan Dalaman Tenis Kulübü sporcularından Ada Su Soltekin, grubunda şampiyon olurken, Gülce Acı grubunda üçüncü oldu.

Dalaman Tenis Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Emeği geçen sporcularımıza, ailelerine ve antrenörlerimize teşekkür ederiz" denildi. - MUĞLA