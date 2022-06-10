12 yıllık ilişkileri son bulan Shakira-Pique ikilisinin ortak serveti gündem oldu! 700 milyon euroyu bölüştürmek için avukatlar devreye girdi

Son dönemlerin sansasyonel olayların merkezinde yer alan çifti Gerard Pique ve Shakira'nın ortak serveti gündem oldu. İnformalia'da yer alan habere göre, bu ikilinin toplam serveti 700 milyon euro.

SHAKİRA'NIN SERVETİ 300 MİLYON EURO

3 Grammy ödülü sahibi Kolombiyalı şarkıcı Shakira, servetini sadece müzikten kazanmadı. Forbes'a göre yatırımları ve gayrimenkul gelirleri olan Shakira'nın bireysel serveti 300 milyon euro. Dünyanın önemli yerlerinde mülkü olan Shakira'nın bir de Bahamalar'a adası var.

SERVETİ PAYLAŞACAKLAR

Barcelona'dan yıllık 4.7 milyon euro maaş alan Pique'nin de tek geliri futbol değil. Ünlü futbolcu gayrimenkul yatırımlarının yanı sıra Kosmos Holding şirketinin de kurucusu. Ayrıca yıldız savunmacı, İspanya'da Fransa Ligi'nin yayın haklarına sahip. 3.800 metrekarelik devasa bir malikane de dahil olmak üzere birçok mülke sahip olan Shakira ve Pique'nin ortak servetinin 700 milyon euro olduğu öğrenildi. Yıldız ikili, bu serveti ortak olarak paylaşacaklar. İki tarafın avukatları bu konu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.