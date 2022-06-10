12 yıllık ilişkileri son bulan Shakira-Pique ikilisinin ortak serveti gündem oldu! 700 milyon euroyu bölüştürmek için avukatlar devreye girdi - Son Dakika
Üye Girişi

12 yıllık ilişkileri son bulan Shakira-Pique ikilisinin ortak serveti gündem oldu! 700 milyon euroyu bölüştürmek için avukatlar devreye girdi

10.06.2022 12:37

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Gerard Pique ile dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, medyada yer alan aldatma haberleri sonrası 12 yıllık ilişkilerini noktalama kararı aldı. Ayrılığın ardından ikilinin toplam servetinin 700 milyon euroya yaklaştığı öğrenilirken avukatların da bu paranın eşit bir şekilde dağılması için çalıştıkları öğrenildi.

Son dönemlerin sansasyonel olayların merkezinde yer alan çifti Gerard Pique ve Shakira'nın ortak serveti gündem oldu. İnformalia'da yer alan habere göre, bu ikilinin toplam serveti 700 milyon euro.

SHAKİRA'NIN SERVETİ 300 MİLYON EURO

3 Grammy ödülü sahibi Kolombiyalı şarkıcı Shakira, servetini sadece müzikten kazanmadı. Forbes'a göre yatırımları ve gayrimenkul gelirleri olan Shakira'nın bireysel serveti 300 milyon euro. Dünyanın önemli yerlerinde mülkü olan Shakira'nın bir de Bahamalar'a adası var.

12 yıllık ilişki son buldu! Shakira ve Pique'nin ortak serveti dudak uçuklattı

SERVETİ PAYLAŞACAKLAR

Barcelona'dan yıllık 4.7 milyon euro maaş alan Pique'nin de tek geliri futbol değil. Ünlü futbolcu gayrimenkul yatırımlarının yanı sıra Kosmos Holding şirketinin de kurucusu. Ayrıca yıldız savunmacı, İspanya'da Fransa Ligi'nin yayın haklarına sahip. 3.800 metrekarelik devasa bir malikane de dahil olmak üzere birçok mülke sahip olan Shakira ve Pique'nin ortak servetinin 700 milyon euro olduğu öğrenildi. Yıldız ikili, bu serveti ortak olarak paylaşacaklar. İki tarafın avukatları bu konu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

YORUMLAR
500
'En güzel kalçalı kadın' seçilen Suzy Cortez'den Shakira'yı yıkacak sözler: Pique bana hep mesaj atardı 'En güzel kalçalı kadın' seçilen Suzy Cortez'den Shakira'yı yıkacak sözler: Pique bana hep mesaj atardı Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Barcelona'dan duyanları şoka uğratan uygulama! Camp Nou düğün salonu oluyor Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Barcelona'dan duyanları şoka uğratan uygulama! Camp Nou düğün salonu oluyor

Barcelona, Shakira, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 12 yıllık ilişkileri son bulan Shakira-Pique ikilisinin ortak serveti gündem oldu! 700 milyon euroyu bölüştürmek için avukatlar devreye girdi - Son Dakika


Son Dakika
12:45 Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çiftinin bebekleri Kurt Efe ilk kez görüntülendi
12:40 Akşener'den "cumhurbaşkanı adayı olacak" spekülasyonlarına nokta: Yemin billah ediyorum cumhurbaşkanlığına kesinlikle aday olmayacağım
12:37 12 yıllık ilişkileri son bulan Shakira-Pique ikilisinin ortak serveti gündem oldu! 700 milyon euroyu bölüştürmek için avukatlar devreye girdi
12:33 Bircan Bali ile Ömer Gezen bir kez daha ayrıldı
12:18 AK Partili Tayyar'dan "GES" uygulamasına tepki: Herkes Google'dan tercüme etmeye çalışıyor, tek yetkili çıkıp tartışmalara açıklık getirmedi
12:11 Süt toplama merkezinde "süt banyosu" yapan ve 6 gün hapis yatan adam tazminat kazandı: 1150 TL tazminatı az buldu, itiraz edecek
11:58 Güne yatay başlayan altının gram fiyatı 1.021 liradan işlem görüyor
11:49 Yıldız futbolcu Lucas Biglia, İstanbul'da kalıyor! İşte anlaşma imzaladığı yeni kulüp
11:39 Britney Spears'in düğününde arbede çıktı! Eski eşi törene zorla girmeye çalışınca ortalık savaş alanına döndü
11:25 TFF'de başkanlık seçimine tek aday olarak girmesi beklenen Mehmet Büyükekşi'ye rakip çıktı! 8 aday daha başkanlık için başvurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 12:51:49. #1.12#
SON DAKİKA: 12 yıllık ilişkileri son bulan Shakira-Pique ikilisinin ortak serveti gündem oldu! 700 milyon euroyu bölüştürmek için avukatlar devreye girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement