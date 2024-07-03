1299 Bilecik Spor Kulübü U13 Gençler Ligi Şampiyonu

1299 Bilecik Spor Kulübü, ligin bitmesine 3 hafta kala U13 Gençler Ligi şampiyonu oldu.
7 takımlı ligin 9'uncu haftasında Bilecik Sentetik Sahada lider 1299 Bilecik Spor Kulübü ile Bozüyük Vitraspor karşı karşıya geldi. Maçı 2-1 kazanan 1299 Bilecik Spor Kulübü ligde 9'da yaparak 27 puanla ligin bitmesine 3 hafta kala şampiyonluğu ilan etti. Gençler şampiyonluk kupasını Futbol İl Temsilcisi Engin Toku'nun elinden aldı. - BİLECİK
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