13. haftada Muşspor Beyaz Grup'ta, 52 Orduspor Kırmızı Grup'ta liderliğini sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nesine 2. Lig'de 13. hafta tamamlandı; Beyaz Grup'ta Muşspor 32 puanla, Kırmızı Grup'ta 52 Orduspor 27 puanla liderliğini sürdürdü. Beyaz Grup'ta Seza Çimento Elazığspor 30 puanla ikinci sırada yer alırken, Kırmızı Grup'ta Sakaryaspor 25 puanla takibini sürdürdü.
Futbolda Nesine 2. Lig'de 13. hafta tamamlandı.
Beyaz Grup'ta Muşspor, Kırmızı Grup'ta ise 52 Orduspor, liderliğini sürdürdü.
Ligde 13. haftanın ardından puan durumu şöyle oluştu:
Beyaz Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.MUŞSPOR
|13
|10
|2
|1
|40
|15
|25
|32
|2.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR
|13
|9
|3
|1
|33
|9
|24
|30
|3.ALİAĞA FUTBOL
|13
|9
|2
|2
|25
|16
|9
|29
|4.GÜZİDE GEBZESPOR
|13
|8
|3
|2
|24
|17
|7
|27
|5.İNEGÖL KAFKASSPOR
|13
|8
|2
|3
|26
|15
|11
|26
|6.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR
|13
|7
|4
|2
|29
|15
|14
|25
|7.ÇORLUSPOR 1947
|13
|7
|3
|3
|22
|15
|7
|24
|8.EFOR ÇAY ERBAASPOR
|13
|6
|2
|5
|24
|17
|7
|20
|9.SEBATSPOR
|13
|5
|3
|5
|28
|19
|9
|18
|10.68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|13
|5
|3
|5
|24
|19
|5
|18
|11.MENEMEN FK
|13
|4
|4
|5
|14
|17
|-3
|16
|12.ISBAŞ ISPARTA 32
|13
|4
|3
|6
|20
|22
|-2
|15
|13.ANKARASPOR
|13
|4
|1
|8
|17
|23
|-6
|13
|14.SOMASPOR
|13
|3
|3
|7
|13
|24
|-11
|12
|15.GMG KASTAMONUSPOR
|13
|2
|2
|9
|10
|43
|-33
|5
|16.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL
|13
|1
|1
|11
|9
|30
|-21
|1
|17.HATAYSPOR
|13
|1
|1
|11
|6
|29
|-23
|-5
|18.ADANA DEMİRSPOR
|13
|2
|2
|9
|13
|32
|-19
|-55
Kırmızı Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.52 ORDUSPOR
|12
|9
|0
|3
|26
|13
|13
|27
|2.SAKARYASPOR
|12
|8
|1
|3
|25
|14
|11
|25
|3.ERZİNCAN FUTBOL YATIRIMLARI
|12
|7
|3
|2
|22
|14
|8
|24
|4.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR
|13
|7
|2
|4
|23
|16
|7
|23
|5.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ
|12
|6
|3
|3
|26
|14
|12
|21
|6.ADANA 01 FK
|12
|6
|3
|3
|23
|16
|7
|21
|7.ANKARA DEMİRSPOR
|12
|6
|2
|4
|29
|18
|11
|20
|8.KÜTAHYASPOR
|13
|6
|1
|6
|19
|22
|-3
|19
|9.KCT 1461 TRABZON
|12
|5
|3
|4
|19
|18
|1
|18
|10.KARACABEY BELEDİYESPOR
|12
|5
|3
|4
|15
|21
|-6
|18
|11.12 BİNGÖLSPOR
|13
|4
|4
|5
|13
|15
|-2
|16
|12.KIRKLARELİSPOR
|12
|3
|4
|5
|14
|16
|-2
|13
|13.MKE ANKARAGÜCÜ
|12
|3
|5
|4
|20
|16
|4
|11
|14.FETHİYESPOR
|12
|3
|2
|7
|12
|26
|-14
|11
|15.SERİKSPOR
|13
|2
|4
|7
|11
|22
|-11
|7
|16.SULTAN SU İNEGÖLSPOR
|12
|2
|2
|8
|12
|22
|-10
|5
|17.EKİNCİLER İSKENDERUNSPOR
|12
|0
|2
|10
|6
|32
|-26
|-1
Kaynak: AA
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