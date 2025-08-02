13 yaşındaki Ömer Özyurt, 6 milyon lira karşılığında Süper Lig devine transfer oldu

Süper Lig devi Galatasaray, yeni sezon öncesinde geleceğe yönelik sürpriz bir transfere imza attı.

ALTINORDU'DAN BİR TRANSFER DAHA

Sarı-kırmızılılar, TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'dan transferlerine devam etti. Geride bıraktığımız haftalarda sol kanat oyuncusu Mustafa Duru ve genç kaleci Arda Yılmaz'ı renklerine bağlayan Galatasaray, bir isimle daha anlaşmaya vardı.

6 MİLYON LİRALIK İMZA

Galatasaray, Altınordu forması giyen 13 yaşındaki orta saha Ömer Özyurt'u 6 milyon TL karşılığında transfer etti. Cimbom, genç oyuncunun sonraki satışından Altınordu'ya yüzde 30 pay da verecek.

LAKABI LUKA MODRIC

Oyun görüşü ve yeteneğiyle dikkat çeken Ömer Özyurt, takım arkadaşları tarafından Luka Modric'e benzetiliyor ve ''Küçük Modric'' lakabıyla sesleniliyor.