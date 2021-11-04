1308 Osmaneli Belediyespor 15 dakika gol oldu yağdı

Bilecik 1. Amatör Lig B grubu temsilcisi 1308 Osmaneli Belediyespor, ligde 3'te 3 yaptı. Kürespor karşısında ilk yarı zorlanan Osmaneli ekibi ikinci yarısın ilk 15 dakikasında adeta gol oldu yağdı.

Bilecik 1. Amatör Lig B grubu 3'üncü hafta müsabakasında Osmaneli İlçe Stadından oynanan 1308 Osmaneli Belediyespor- Kürespor maçını ev sahibi ekip 5-0 kazandı. Maça dengeli iki takım ilk yarıda buldukları pozisyonları değerlendiremedi. Maçın ikin yarısının 49'uncu dakikasında ev sahibi 1308 Osmaneli Belediyespor bir penaltı aşısı kazandı. Topun başına geçen Muhammet Bal topu filelere göndererek, durumu 1-0 yaptı. Maçın 52'inci dakikasında Muhammet Bal kendisisin ve takımın ikinci golünü kaydetti. Maçın 55'inci dakikasında Ahmet Bal durumu 3-0'a getiren golü kaydederken, 60'ıncı dakikasında Ergün Özsoy durumu 4-0'a getiren golü attı. 15 dakika 4 gol bulan 1308 Osmaneli Belediyespor maçın 82'inci dakikasında Semih Karabiber durumu 5-0'a getiren golü kaydetti. Bu gol aynı zamanda maçın skoru olurken, 1308 Osmaneli Belediyespor ligde 3'de yaparak puanını 9'a çıkardı.

Öte yandan 1308 Osmaneli Belediyespor Cumartesi günü Şeyh Edebali Stadı'nda saat 15: 00'da Bilecikspor konuğu olacak. - BİLECİK