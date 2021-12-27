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1308 Osmaneli Belediyespor güreş takımından büyük başarı - Son Dakika

1308 Osmaneli Belediyespor güreş takımından büyük başarı

27.12.2021 12:05
1308 Osmaneli Belediyespor güreş takımından büyük başarı

1308 Osmaneli Belediye Spor güreş takımının turnuvaya katılan 11 sporcusu da derece alarak büyük başarı elde etti.

1308 Osmaneli Belediye Spor güreş takımının turnuvaya katılan 11 sporcusu da derece alarak büyük başarı elde etti.

Bilecik'te düzenlenen 2021 Okul Sporları Güreş Müsabakalarına 11 güreşçi ile katılan 1308 Osmaneli Belediye Spor, 7 birincilik, 4 ikincilik alarak büyük başarı gösterdi. Alınan başarı sonu sonuç sonrası teknik heyet ve sporcuları tebrik eden Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Osmaneli Belediyesi her alanda kamu, özel sektör, üniversitelerle işbirliği yaparak örnek projelerini başarı ile sürdürüyor. Eğitim ve spor alanında bir çok çocuğumuza, gencimize spor yapma olanağını sunarken, sporcularımız güzel sonuçlarla derece elde etmeye devam ediyor. Bilecik'te düzenlenen 1308 Osmaneli Belediye Spor güreş takımımız 11 sporcu ile katıldığımız müsabakalarında 7 öğrencimiz 1'inci, 4 öğrencimiz 2'inci olarak il çapında en fazla birincilik alan ilçe oldu. Osmaneli Belediyesi, Gençlik Spor Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak proje ve çalışmalarıyla birlikte Osmaneli ilçesinde sporu hep birlikte yukarı taşıyoruz. Değerli sporcularımızı, hocalarını, ailelerini kutluyoruz " dedi. - BİLECİK

1308 Osmaneli Belediyespor güreş takımından büyük başarı

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Osmaneli, Bilecik, Güreş, Okul, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 1308 Osmaneli Belediyespor güreş takımından büyük başarı - Son Dakika Spor


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