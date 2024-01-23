1308 Osmaneli Belediyespor Voleybol Takımı Ligde 3. Sırada

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yer alan 1308 Osmaneli Belediye spor Voleybol Takımı ligi 3'üncü sırada tamamladı.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, voleybol takımını göstermiş oldukları üstün performanstan dolay tebrik ederek, "Sezon boyunca sergiledikleri özverili mücadele, takım ruhu ve kazandıkları zaferlerle dikkat çeken taraftarların gönüllerinde taht kurdu. Osmaneli'nin gururu olan bu genç takım, sadece spor sahalarında değil, aynı zamanda fair-play anlayışıyla da öne çıktı.1308 Osmaneli Belediyespor Voleybol Takımı'nın bu muazzam başarısı, gelecek sezonlarda da büyük umutları beraberinde getiriyor. Yepyeni zaferlere yelken açmaya hazırız" ifadelerini kullandı. - BİLECİK