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1308 Osmaneli Belediyespor Voleybol Takımı Ligde 3. Sırada - Son Dakika
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1308 Osmaneli Belediyespor Voleybol Takımı Ligde 3. Sırada

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yer alan 1308 Osmaneli Belediyespor Voleybol Takımı, ligi 3. sırada tamamlayarak büyük bir başarı elde etti. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, takımın gösterdiği üstün performansı ve kazandıkları zaferleri takdirle karşılayarak, gelecek sezonlarda daha büyük başarılara imza atacaklarına inandıklarını belirtti.

1308 Osmaneli Belediyespor Voleybol Takımı Ligde 3. Sırada
23.01.2024 - 10:33,
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yer alan 1308 Osmaneli Belediye spor Voleybol Takımı ligi 3'üncü sırada tamamladı.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, voleybol takımını göstermiş oldukları üstün performanstan dolay tebrik ederek, "Sezon boyunca sergiledikleri özverili mücadele, takım ruhu ve kazandıkları zaferlerle dikkat çeken taraftarların gönüllerinde taht kurdu. Osmaneli'nin gururu olan bu genç takım, sadece spor sahalarında değil, aynı zamanda fair-play anlayışıyla da öne çıktı.1308 Osmaneli Belediyespor Voleybol Takımı'nın bu muazzam başarısı, gelecek sezonlarda da büyük umutları beraberinde getiriyor. Yepyeni zaferlere yelken açmaya hazırız" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: 1308 Osmaneli Belediyespor Voleybol Takımı Ligde 3. Sırada - Son Dakika
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