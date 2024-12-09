Nesine 3. Lig 2. Grup'ta 14. hafta mücadelesi, oynanan tek maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Muğlaspor ile Silivrispor 0-0 berabere kaldı.
Grupta sahasında İnegöl Kafkas SK'yi 2-0 mağlup eden Balıkesirspor, 14. haftayı birinci sırada tamamladı.
Nesine 3. Lig 2. Grup'ta 14. hafta maçlarının ardından oluşan puan şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BALIKESİRSPOR
|14
|8
|2
|4
|26
|13
|13
|26
|2.SİLİVRİSPOR
|14
|7
|4
|3
|24
|16
|8
|25
|3.MUĞLASPOR
|14
|7
|4
|3
|15
|11
|4
|25
|4.AMASYASPOR FK
|14
|6
|6
|2
|23
|17
|6
|24
|5.SMART HOLDİNG ÇAYELİSPOR
|14
|6
|5
|3
|18
|15
|3
|23
|6.UŞAKSPOR
|14
|7
|1
|6
|23
|13
|10
|22
|7.FATSA BELEDİYESPOR
|14
|6
|4
|4
|21
|13
|8
|22
|8.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|14
|6
|4
|4
|18
|12
|6
|22
|9.ONUKSPORTS KELKİT HÜRRİYETSPOR
|14
|5
|6
|3
|15
|12
|3
|21
|10.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR
|14
|4
|9
|1
|9
|7
|2
|21
|11.TİRE 2021 FK
|14
|4
|5
|5
|18
|16
|2
|17
|12.NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR
|14
|2
|7
|5
|4
|13
|-9
|13
|13.T.METAL 1963 SPOR
|14
|3
|4
|7
|12
|22
|-10
|13
|14.İNEGÖL KAFKAS SK
|14
|2
|5
|7
|14
|23
|-9
|11
|15.BEYKOZ İSHAKLISPOR
|14
|2
|3
|9
|14
|24
|-10
|9
|16.ADIYAMAN FK
|14
|1
|3
|10
|9
|36
|-27
|6
Son Dakika › Spor › 14. Hafta Sonuçları: Balıkesirspor Zirvede - Son Dakika
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