14. Nurolbank Campus Cup Yelkenli Yarışları Marmaris'te başladı - Son Dakika
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14. Nurolbank Campus Cup Yelkenli Yarışları Marmaris'te başladı

21.04.2022 20:48
14. Nurolbank Campus Cup Yelkenli Yarışları Marmaris'te başladı

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen 14. Nurolbank Campus Cup Yelkenli Yarışları başladı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen 14. Nurolbank Campus Cup Yelkenli Yarışları başladı.

Marmaris Körfezi'nde üniversite öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen yarışlarda, Piri Reis, Koç, Doğuş, Beykoz, Yıldız Teknik, Yaşar, Bahçeşehir, Sabancı, Ankara, İTÜ ve Acıbadem üniversitelerinden 15 takımda 250 yelkenci mücadele ediyor.

Sabah ve öğlen olmak üzere iki yarışın yapıldığı ilk günde ekipler, IRC 1, IRC 2 ve IRC 3 sınıflarında mücadele verdi.

İlk gün yarışlarında dereceye giren yelkencilere, kulüp bahçesinde düzenlenen törenle kupaları verildi.

MIYC Başkanı Zafer Öznur, gazetecilere, üniversite öğrencisi yelkencilere verdikleri değerin en güzel örneklerinden biri olan Campus Cup'ın 14'üncüsünü gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

14. Nurolbank Campus Cup, yarın final yarışlarıyla sona erecek.

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Üniversite, Bahçeşehir, Piri Reis, Marmaris, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 14. Nurolbank Campus Cup Yelkenli Yarışları Marmaris'te başladı - Son Dakika


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