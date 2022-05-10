14 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, özel maçta Hollanda'ya 5-4 yenildi - Son Dakika
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14 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, özel maçta Hollanda'ya 5-4 yenildi

10.05.2022 20:27
14 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, özel maçta Hollanda'ya 5-4 yenildi

14 Yaş Altı Milli Futbol Milli Takımı, deplasmanda Hollanda ile oynadığı özel maçı 5-4 kaybetti.

14 Yaş Altı Milli Futbol Milli Takımı, deplasmanda Hollanda ile oynadığı özel maçı 5-4 kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Zwolle'de OWIOS Oldebroek'de oynanan karşılaşmada milli takımın gollerini 5 ve 54. dakikalarda Furkan Koçak, 39. dakikada Oğuzhan Ertem ve 42. dakikada Umut Beşli atarken, Hollanda'nın gollerini 28 ve 67. dakikalarda Samuel Dumbili, 25 ve 43. dakikalarda Pharell Nash ve 31. dakikada Emre Ünüvar kaydetti.

Ay-yıldızlı takım, Hollanda ile 12 Mayıs Perşembe günü bir hazırlık maçı daha oynayacak.

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Hollanda, Türkiye, Futbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 14 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, özel maçta Hollanda'ya 5-4 yenildi - Son Dakika


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