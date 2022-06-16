14 yaşındaki milli yüzücü gümüş ve bronz madalya alarak yurda döndü - Son Dakika
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14 yaşındaki milli yüzücü gümüş ve bronz madalya alarak yurda döndü

16.06.2022 15:35
14 yaşındaki milli yüzücü gümüş ve bronz madalya alarak yurda döndü

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki 14 yaşındaki milli sporcu Toprak Toprak, Belgrad'da düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki 14 yaşındaki milli sporcu Toprak Toprak, Belgrad'da düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Serbest Dalış Milli Takımı, dünya şampiyonası için geçtiğimiz hafta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gitmişti. DNF- DYN-BF -DYN- Statik branşları ve SPEED Apnea ile Belgrad'da düzenlenen şampiyona sona erdi. Türkiye Serbest Dalış A Milli Takımı'ndan Edremitli Toprak Toprak, dünya 2. ve 3.'sü olarak 1 gümüş, 2 tane de bronz madalya kazandı. - BALIKESİR

14 yaşındaki milli yüzücü gümüş ve bronz madalya alarak yurda döndü
14 yaşındaki milli yüzücü gümüş ve bronz madalya alarak yurda döndü
14 yaşındaki milli yüzücü gümüş ve bronz madalya alarak yurda döndü
14 yaşındaki milli yüzücü gümüş ve bronz madalya alarak yurda döndü

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Sualtı Serbest Dalış Dünya Şampiyonası Sualtı Serbest Dalış Dünya Şampiyonası Artistik Yüzme Dünya Şampiyonası, Macaristan'da yapılacak Artistik Yüzme Dünya Şampiyonası, Macaristan'da yapılacak
Kaynak: İHA

Dünya Şampiyonası, Belgrad, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 14 yaşındaki milli yüzücü gümüş ve bronz madalya alarak yurda döndü - Son Dakika

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