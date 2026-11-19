15. hafta hakemlerini TFF açıkladı; Iğdır FK-Ümraniyespor'u Ayberk Demirbaş yönetecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'de 15. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Açıklamaya göre Alagöz Holding Iğdır FK-Eminevim Ümraniyespor maçını Ayberk Demirbaş, Bursaspor-Ekenler Beton Sivasspor maçını Yiğit Arslan yönetecek.
Trendyol 1. Lig'de 15. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre maçları yönetecek hakemler şöyle:
Yarın:
20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Eminevim Ümraniyespor: Ayberk Demirbaş
21 Kasım Cumartesi:
13.30 Mardin 1969-Bandırmaspor: Emrullah Baydar
13.30 İstanbulspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Kaan Kara
16.00 Metro Holding Kayserispor-SMS Grup Sarıyer: Ömer Faruk Gültekin
19.00 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Boluspor: Ömer Tolga Güldibi
22 Kasım Pazar:
13.30 Batman Petrolspor-Muğlaspor: Burak Demirkıran
16.00 Manisa FK-Orfa Yapı Pendikspor: Süleyman Bahadır
16.00 Turka Esenler Erokspor-Antalyaspor: Yücel Büyük
19.00 Bursaspor-Ekenler Beton Sivasspor: Yiğit Arslan
23 Kasım Pazartesi:
20.00 Bodrum FK-Artı Değer Vanspor FK: Birkan Altındaş
Sizin düşünceleriniz neler ?