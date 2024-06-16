15 Yaş Altı Softbol Kız Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda gruplardan çıkmayı hedefliyor - Son Dakika
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Spor

15 Yaş Altı Softbol Kız Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda gruplardan çıkmayı hedefliyor

15 Yaş Altı Softbol Kız Milli Takımı, tarihinde ilk kez katılacağı Avrupa Şampiyonası'nda gruplardan çıkmayı hedefliyor. Milli takım, Çekya'nın başkenti Prag'da 1-6 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'na, Çankırı Hamide Bıçkın Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlanıyor. Günde çift idmanla hazırlıklarını sürdüren milli takım sporcuları, şampiyonadan iyi bir şekilde dönmeyi hedefliyor.

16.06.2024 12:29
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15 Yaş Altı Softbol Kız Milli Takımı, tarihinde ilk kez katılacağı Avrupa Şampiyonası'nda gruplardan çıkmayı hedefliyor.

Milli takım, Çekya'nın başkenti Prag'da 1-6 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'na, Çankırı Hamide Bıçkın Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlanıyor.

Günde çift idmanla hazırlıklarını sürdüren milli takım sporcuları, şampiyonadan iyi bir şekilde dönmeyi hedefliyor.

15 Yaş Altı Softbol Kız Milli Takım Teknik Direktörü Ertan Dağaşan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çankırı'da iyi bir çalışma dönemi geçirdiklerini söyledi.

Softbolun Türkiye'de yeni gelişen bir spor branşı olduğunu anlatan Dağaşan, "Allah nasip ederse 30 Haziran'da Çekya'nın Prag kentinde müsabakalara gideceğiz. Şu ana kadar bu yaş grubunda Türkiye, ciddi bir başarı elde edebilmiş değil. Amacımız tarihinde ilk kez, en azından gruplardan çıkıp daha sonra rakiplerimizin güç dengesine bakarak ilk üçe girebilmek. Çocuklarımıza güveniyoruz. Son derece yetenekli, kabiliyetli çocuklar. Bu yıl Allah nasip ederse Türkiye'ye, Avrupa 15 Yaş Altı Şampiyonası'nda derece getirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Antrenmanları yoğun şekilde geçirdiklerini anlatan Dağaşan, "Antrenmanlarımızda öğretim üyesi bir arkadaşımız kondisyoner olarak görev yapıyor. Onun da çok büyük emek ve katkıları var. Onun direktifleri doğrultusunda koordinasyon, kondisyon, çabukluk, kuvvet, dayanıklılık gibi antrenmanlar yapıyoruz. Yine birbirinden kıymetli softbol antrenörlerimiz var. Aynı zamanda kendi kulüpleri de var. Oyunu daha hızlı, daha düzgün, daha oynanabilir halde oynamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"Yakın zamanda ciddi başarılar elde edeceğimizi düşünüyoruz"

Ertan Dağaşan, sporda başarının zamanla elde edildiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Bu sürecin biraz başındayız. Avrupa ile kıyasladığımız zaman evet gerideyiz ama çok hızlı ilerliyoruz. Yani yürümek, emeklemek, bunları geçtik artık, koşarak ilerliyoruz. Bunu görünce de çok yakın zamanda ciddi başarılar elde edeceğimizi düşünüyoruz. O anlamda çok umutluyuz. Bu sene olmazsa önümüzdeki yıl... Yıllardır softbol oynayan, Avrupa ve dünyada isim yapmış ülkeler var. Onlarla karşılaştığımız zaman sporun doğalında olan bir şey, şansımız azalıyor ama burada rakiplerimiz de önemli. Eş değer rakipler geldiği zaman yenip, ciddi başarılar elde edeceğimizi düşünüyoruz. Türk Milli Takımı'nı, 5 yıl sonra bu sporda Avrupa ilk 10 takımı içinde görebiliyorum."

Dağaşan, 25 sporcunun yer aldığı kamptan sonra sayıyı 17'e düşüreceklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 15 Yaş Altı Softbol Kız Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda gruplardan çıkmayı hedefliyor - Son Dakika

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