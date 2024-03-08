15 Yaşındaki Ediz Gürel, Prag Uluslararası Satranç Festivali'nde Hem Şampiyon Hem de En Genç Büyük Usta Oldu

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2024 Prag Uluslararası Satranç Festivali'ndeki başarısıyla Türkiye'nin en genç büyük ustası ünvanını almayı başaran 15 yaşındaki Ediz Gürel, aynı organizasyonda şampiyon olarak "çifte mutluluk" yaşadı.

Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen 2024 Uluslararası Satranç Festivali'nde Challengers kategorisinde büyük usta (GM) ünvanını almasının ardından dünyanın önemli ustalarının hamle yaptığı turnuvada şampiyon olan Ediz Gürel ile annesi Özlem Gürel, duygularını Anadolu Ajansı muhabiri ile paylaştı.

Her karşılaşmadan önce 3-4 saat çalıştığını ve rakiplerinin açılışlarına baktığını aktaran Ediz Gürel, "Turnuva öncesinde en genç büyük usta ünvanına sahip olmak istiyordum ama şampiyon olacağımı düşünmemiştim. İkisi birlikte çok mutlu oldum." diye konuştu.

Karakteri gereği en iyisini yapmaya çalıştığını dile getiren Ediz, "Bu benim kişiliğim. Kişilik olmadan hiçbir şey olmuyor." ifadelerini kullandı.

Ediz, basında yer alan fotoğraflarda "çok sert bir imajının" olduğuna dair değerlendirmelere ilişkin, "Ediz gülmüyor gibi bir algı var ancak bu çok yanlış. Bilerek sert poz vermiyorum. Neşeli bir tipim." şeklinde görüş belirtti.

Dünya şampiyonunun 2820 ELO puanının olduğuna dikkati çeken Ediz, şöyle devam etti:

"Benim öncelikli hedefim 2600 ELO puanını geçmek. Bunun sonrasında 2700'ü geçerek dünya listesine girmek istiyorum. Amacım satrançta ilk 50 isim arasında yer almak."

"Umarım donanımıyla, vizyonuyla örnek olur"

Ediz'in annesi Özlem Gürel de ebeveynleri olarak çok büyük fedakarlıklar yaptıklarını ancak sonuç güzel olunca "değdiğini" ifade etti.

Oğlunun şampiyonluğunun ardından sosyal medyada kendisinin ağlayan görüntülerinin yer aldığını dile getiren Özlem Gürel, şunları söyledi:

"Çok utandım ama ağlamam mutluluktan. Evladım umarım donanımıyla, vizyonuyla gençlere, çocuklara güzel örnek olur. Ailesi olarak Ediz ile gurur duyuyoruz. Her organizasyona ben Ediz ile gidiyorum. Çok büyük emek veriyoruz, büyük fedakarlıklar yapıyoruz. Sonuç güzel olunca değiyor."