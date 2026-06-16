15 yaşındaki Mehmet Rıza Kartal, 5 kez Türkiye şampiyonu

Adana'da yaşayan 15 yaşındaki Mehmet Rıza Kartal, okulda yapılan yetenek taramasında keşfedilmesinin ardından kısa sürede elde ettiği başarılarla dikkat çekti. 100 metre engelli branşında 5 kez Türkiye şampiyonu olan genç sporcu, olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil ederek Türk bayrağını göndere çektirmeyi hedeflediğini söyledi.

Şehit Enver Buğur Ortaokulu'nda öğrenim gördüğü dönemde okula gelen atletizm antrenörü Ramazan Gül tarafından yapılan yetenek taramasında keşfedilen Mehmet Rıza Kartal, spor serüvenini ve hedeflerini İhlas Haber Ajansı'na anlattı.

Kartal, atletizme 2022 yılının Kasım ayında, 6. sınıf öğrencisiyken başladığını belirterek, "İlk başlarda okulda koşuyordum. Daha sonra antrenörüm Ramazan Gül beni yetenek taramasında keşfetmişti. Ben 2022 yılının Kasım ayında, 6. sınıfa giderken başladım. İlk hafta sonunda Adana birincisi oldum. İki ay sonra Türkiye Şampiyonası vardı. Orada birinci gelmiştim ama salon baskısı ve stres nedeniyle erken çıkış yaptığım için diskalifiye olmuştum" dedi.

Yaşadığı talihsizliğin kendisini yıldırmadığını ifade eden Kartal, "Daha sonra düzenlenen yarışmalarda 5 kez 100 metre engelli koşusunda Türkiye şampiyonu oldum. Türkiye'deki en iyi derecemi geçen yıl Konya'da 14.20 ile yaptım. Ben 6. sınıfa göre bayağı uzundum ve atiktim. Antrenörümü de bu etkenler etkilemiş. Daha önce futbol, basketbol, yüzme ve tenis gibi sporlarla da uğraştım" diye konuştu.

Toplamda 15 madalyasının bulunduğunu ve bunların 5'inin Türkiye şampiyonluğu olduğunu belirten genç sporcu, spora başlamasında ailesinin de önemli rol oynadığını söyledi.

Kartal, "İlk başlarda babam göndermişti, daha sonra ben aktivite olarak devam ettirdim. Evde telefonla boş vakit geçireceğime spor aktivitelerine devam ettim. Günde 3 saat, haftada 18 saat antrenman yapıyorum. Olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edip bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Derslerimi de aksatmıyorum" ifadelerini kullandı.

Antrenmanlara ulaşmak için büyük fedakarlık yaptığını vurgulayan Mehmet Rıza Kartal, "Antrenman yapmak için günde 1 buçuk saat otobüsle yol geliyorum. Spor, kötü alışkanlıklardan kurtarır" dedi.

Küçük yaşlardan itibaren farklı spor branşlarıyla ilgilenen ve bugün Türkiye'nin gelecek vadeden atletleri arasında gösterilen Mehmet Rıza Kartal, disiplinli çalışmasıyla olimpiyat hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. - ADANA