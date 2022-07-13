16. Kunduz Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Mustafa Taş oldu - Son Dakika
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16. Kunduz Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Mustafa Taş oldu

13.07.2022 10:03

- 16. Kunduz Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Mustafa Taş oldu Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 16.'sı düzenlenen geleneksel 'Kunduz Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Mustafa Taş kazandı.

- 16. Kunduz Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Mustafa Taş oldu

SAMSUN - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 16.'sı düzenlenen geleneksel 'Kunduz Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Mustafa Taş kazandı.

Pandemiden dolayı 2 senedir yapılmayan Kunduz Yağlı Güreşleri bu sene rekor katılımla gerçekleşti. 20 binin üzerinde güreşseverin izlediği Kunduz Yağlı Güreşleri büyük heyecana sahne oldu. Yağlı güreşlere 64'ü başpehlivan olmak üzere bine yakın güreşçi katıldı. Başpehlivanlık finalinde ise İsmail Balaban ile Mustafa Taş mücadele etti. Yoğun bir çekişmenin geçtiği final mücadelesinde Mustafa Taş rakibini yenerek başpehlivanlığa ulaştı. Üçüncülüğü ise Tanju Gemici ile Abdullah Güngör paylaştı.

Açık artırma ile yapılan ağalık ihalesinde güreş ağalığını, geçen yılın da ağası iş insanı Halil İbrahim Çiçek 755 bin Lira teklifle kazandı.

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Ordu'da düzenlenen yağlı güreşler finalinde başpehlivan Hasan Cengiz oldu Ordu'da düzenlenen yağlı güreşler finalinde başpehlivan Hasan Cengiz oldu 46. Geleneksel Yapraklı Yağlı Güreşleri - Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu 46. Geleneksel Yapraklı Yağlı Güreşleri - Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 16. Kunduz Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Mustafa Taş oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: 16. Kunduz Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Mustafa Taş oldu - Son Dakika
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