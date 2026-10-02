16. yarış Bahreyn GP'si güvenlik nedeniyle Malezya'daki Sepang Pisti'nde koşulacak

Formula 1'de heyecan bu hafta sonu yapılacak Bahreyn Grand Prix'siyle devam edecek.

Formula 1'de sezonun 16. yarışı olan Bahreyn Grand Prix'si, güvenlik gerekçesiyle Malezya'da düzenlenecek. Bahreyn Grand Prix'si, Malezya'da bulunan 5,5 kilometrelik Uluslararası Sepang Pisti'nde 56 tur üzerinden yapılacak. Yarışta sıralama turları yarın TSİ 11.00'de, yarış da 4 Ekim Pazar günü TSİ 10.00'da gerçekleştirilecek.

Sezonda geride kalan 15 yarışta Kimi Antonelli 8, George Russell 3, Lando Norris 2, Charles Leclerc ve Lewis Hamilton da 1'er kez kazandı.

Bahreyn Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve sürücüler klasmanında ilk 5 sıra şöyle:

Pilotlar

1 - Kimi Antonelli (İtalya): 302 puan

2 - George Russell (Büyük Britanya): 236 puan

3 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 199 puan

4 - Lando Norris (Büyük Britanya): 186 puan

5 - Charles Leclerc (Monako): 179 puan

Takımlar

1 - Mercedes: 538 puan

2 - Ferrari: 378 puan

3 - McLaren: 306 puan

4 - Red Bull: 263 puan

5 - Racing Bulls: 83 puan