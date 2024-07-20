16 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı Balkan Şampiyonası'nda 3. oldu

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16 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Yunanistan'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'ndaki son maçında ev sahibi Yunanistan'a 3-2 yenildi. Türkiye, organizasyonu 3. sırada bitirdi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, rakibine 17-25, 16-25, 25-18, 25-23 ve 15-13'lük setlerle mağlup oldu.

Milli takım, bu sonuçla Balkan Şampiyonası'nı üçüncü olarak tamamladı.