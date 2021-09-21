16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Belarus'a 3-0 yenildi

Ay-yıldızlı ekip, 23 Eylül Perşembe günü Belarus'la bir hazırlık maçı daha oynayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Belarus Futbol Federasyonu Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 18. dakikada Artsiom Sakalouski, 28. dakikada Pavel Dziamchyk ve 37. dakikada Fiodar Fedorovich attı.

16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, deplasmanda hazırlık maçında Belarus 'a 3-0 mağlup oldu.

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