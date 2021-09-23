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16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Belarus'u 3-2 yendi - Son Dakika

16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Belarus'u 3-2 yendi

23.09.2021 23:20
16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Belarus'u 3-2 yendi, System.String[]

16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, hazırlık maçında Belarus'u 3-2 yendi.

16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, hazırlık maçında Belarus'u 3-2 yendi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Belarus Futbol Federasyonu Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada ay-yıldızlı ekibin gollerini 6 ve 36. dakikalarda Adnan Karahisar, 33. dakikada Emirhan Arkutcu kaydetti.

Belarus'un gollerini ise 40. dakikada Ales Sakhonchyk ve 73. dakikada Zakhar Baranok attı.

Türkiye, Belarus, Futbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Belarus'u 3-2 yendi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: 16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Belarus'u 3-2 yendi - Son Dakika
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