Spor

16 Yaş Altı Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası'nda Hırvatistan, Macaristan, İspanya ve Avustralya yarı finale çıktı.

Uluslararası Yüzme Federasyonu (World Aquatics), Türkiye Sutopu Federasyonu ile Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Manisa'daki Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Yüzme Havuzu'nda düzenlenen organizasyonun 5. gününde, 6'sı sıralama müsabakası, 10 maç yapıldı.

Çeyrek finalde Hollanda'yı 8-6 mağlup eden Hırvatistan, Yunanistan'ı 16-14'lük skorla geçen Macaristan, ABD'ye karşı 16-10 üstünlük kuran İspanya ile İtalya'yı 13-8 yenen Avustralya yarı finale çıkan ekipler oldu.

Sıralama maçında Türkiye, Çin'e 8-1 yenildi.

Günün diğer sıralama maçları ise şöyle sonuçlandı:

Güney Afrika: 6 - Kanada: 8

Almanya: 7- Tayland: 4

Sırbistan: 8 - Ukrayna: 5

Kazakistan: 13 - Fransa: 10

Çekya: 14 - Malta: 10

Yarın 10 maçla devam edilecek organizasyonun yarı finalinde Hırvatistan ile Macaristan, İspanya ile Avustralya eşleşti.