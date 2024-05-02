16 Yaş Altı Kız Futbol Takımı, UEFA Gelişim Turnuvası'nda Kazakistan'ı 5-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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16 Yaş Altı Kız Futbol Takımı, UEFA Gelişim Turnuvası'nda Kazakistan'ı 5-0 Mağlup Etti

16 Yaş Altı Kız Futbol Takımı, UEFA Gelişim Turnuvası\'nda Kazakistan\'ı 5-0 Mağlup Etti

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 16 Yaş Altı Kız Futbol Takımı, Belarus'ta düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası'ndaki ilk maçında Kazakistan'ı 5-0 mağlup etti. Maçta Dilarasu Pılıç, Aissana Zeken (kendi kalesine), Beyza Tekgündüz ve Feyza İrtürk'ün attığı gollerle ay-yıldızlı ekip galip geldi. Milli takım, turnuvada Belarus ve Azerbaycan ile karşılaşacak.

02.05.2024 20:37
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16 Yaş Altı Kız Futbol Takımı, Belarus'ta düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası'ndaki ilk maçında Kazakistan'ı 5-0 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Belarus Futbol Federasyonu Teknik Merkezi'nde oynanan maçta ay-yıldızlı ekibin gollerini 15. dakikada Dilarasu Pılıç, 19. dakikada Aissana Zeken kendi kalesine, 75 ve 85. dakikalarda Beyza Tekgündüz ile 88. dakikada Feyza İrtürk kaydetti.

Milli takım, turnuvada 4 Mayıs Cumartesi günü Belarus, 7 Mayıs Salı günü de Azerbaycan ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: 16 Yaş Altı Kız Futbol Takımı, UEFA Gelişim Turnuvası'nda Kazakistan'ı 5-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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