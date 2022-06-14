Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Onur Zayim yönetimindeki milli takımın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın, 25-27 Haziran'da Gürcistan ile deplasmanda yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu belli oldu.

Kaynak: AA

Gürcistan, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan maçları aday kadrosu açıklandı - Son Dakika

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