16 yaşındaki milli tenisçi Tanem Yılmaz grand slam hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

16 yaşındaki milli tenisçi Tanem Yılmaz grand slam hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor

16 yaşındaki milli tenisçi Tanem Yılmaz grand slam hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Gölbaşı'nda yaşayan 16 yaşındaki milli tenisçi Tanem Yılmaz, Yeşilay 16 Yaş Türkiye Şampiyonası'nda kadınlar tekler ve çiftlerde şampiyon oldu. Yılmaz, junior dünya sıralamasında ilk 100'e girip grand slam turnuvalarında Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki milli tenisçi Tanem Yılmaz, grand slam turnuvalarında mücadele etmeyi hedefliyor.

Türkiye Tenis Federasyonu ile Yeşilay işbirliğinde 24-29 Ağustos'ta Adana'da düzenlenen Yeşilay 16 Yaş Türkiye Şampiyonası'nda kadınlar tekler ve çiftler kategorilerinde Türkiye şampiyonu olan Yılmaz, çalışmalarını sürdürüyor.

Tanem Yılmaz'ın akademi başantrenörü Eyüp Dinçerler, genç sporcuyla 7 yaşından bu yana birlikte çalıştıklarını söyledi.

Dinçerler, Tanem Yılmaz'ın elde ettiği şampiyonlukların kendileri açısından önemli bir başarı olduğunu belirterek, hedeflerinin grand slam turnuvalarında mücadele etmek olduğunu dile getirdi.

Tanem Yılmaz'ın atletik performans koçu Burak Ersun da "İnşallah aynı azimle beraber devam edip daha iyi başarıları elde edeceğiz." dedi.

Tanem Yılmaz ise tenise 7 yaşında başladığını ve yaklaşık 9 yıldır bu sporla ilgilendiğini söyledi.

Kış döneminde düzenlenen 16 Yaş Milli Takım Turnuvası'nı üçüncü tamamlayarak ilk kez milli takımda yer aldığını belirten Yılmaz, ardından Winter Cup'ta Türkiye'yi temsil ettiğini ifade etti.

Yaz dönemindeki milli takım turnuvasında ise ikinci olarak Summer Cup'ta Türkiye adına mücadele etme hakkı kazandığını aktaran Yılmaz, elde ettiği başarılarda ailesinin ve antrenörlerinin desteğinin önemli olduğunu dile getirdi.

Kariyer hedefinin junior dünya sıralamasında ilk 100'e girmek ve grand slam turnuvalarında Türkiye'yi temsil etmek olduğunu belirten Yılmaz, daha büyük organizasyonlarda başarılı olmak için çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Ankara Gölbaşı, Türkiye, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 16 yaşındaki milli tenisçi Tanem Yılmaz grand slam hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Premier Lig’de yaz transfer döneminde 3,46 milyar sterlinle rekor kırıldı Premier Lig'de yaz transfer döneminde 3,46 milyar sterlinle rekor kırıldı
Facia “geliyorum“ demiş Batan geminin eski yolcusu ihmali anlattı Facia "geliyorum" demiş! Batan geminin eski yolcusu ihmali anlattı
Müge Anlı bile ne diyeceğini şaşırdı İkinci Palu ailesi vakası Müge Anlı bile ne diyeceğini şaşırdı! İkinci Palu ailesi vakası
Ezilmekten kıl payı kurtuldu Yürekleri ağza getiren anlar kamerada Ezilmekten kıl payı kurtuldu! Yürekleri ağza getiren anlar kamerada
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’un kızı Karya denizle tanıştı Sevimli halleri mest etti Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’un kızı Karya denizle tanıştı! Sevimli halleri mest etti
Kavurma imalathanesinde mide bulandıran manzara Kavurma imalathanesinde mide bulandıran manzara

13:13
Turizm kentine bomba yağdı Bölgeden gelen görüntüler korkunç
Turizm kentine bomba yağdı! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
13:08
Herkes nedenini merak etmişti Joao Neves’in aracından bakın ne çıktı
Herkes nedenini merak etmişti! Joao Neves'in aracından bakın ne çıktı
13:05
Milyonlarca telefonun kapanmasına sayılı günler kaldı
Milyonlarca telefonun kapanmasına sayılı günler kaldı
12:57
Fatih Tekke’nin Trabzonspor’a bıraktığı paraya bakın Vazgeçtiği rakam olay
Fatih Tekke'nin Trabzonspor'a bıraktığı paraya bakın! Vazgeçtiği rakam olay
12:47
Talisca’dan Fenerbahçe yönetimine soğuk duş
Talisca'dan Fenerbahçe yönetimine soğuk duş
11:09
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 13:27:39. #7.13#
SON DAKİKA: 16 yaşındaki milli tenisçi Tanem Yılmaz grand slam hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement