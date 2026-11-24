17 ülkenin katıldığı Bolu'daki Avrupa Şampiyonası'nda Eskişehirli sporcu bronzla döndüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'da 19-22 Kasım tarihleri arasında 17 ülkenin katılımıyla düzenlenen İBU Kyodo Budokaido Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Eskişehirli sporcu, bronz madalya kazandı. Aynı organizasyonda Eskişehirli Arzu Kabal milli takım antrenörü olarak görev aldı.
Bolu'da düzenlenen İBU Kyodo Budokaido Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Eskişehirli sporcu, Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.
19-22 Kasım tarihleri arasında 17 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda, Eskişehirli Arzu Kabal milli takım antrenörü olarak görev aldı. Şampiyonada tatamiye çıkan Eskişehirli sporcu, sergilediği performansla kürsüde yer almayı başararak Türkiye'ye ve Eskişehir'e bronz madalya getirdi.
Kaynak: İHA
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