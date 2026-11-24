Bolu'da düzenlenen İBU Kyodo Budokaido Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Eskişehirli sporcu, Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

19-22 Kasım tarihleri arasında 17 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda, Eskişehirli Arzu Kabal milli takım antrenörü olarak görev aldı. Şampiyonada tatamiye çıkan Eskişehirli sporcu, sergilediği performansla kürsüde yer almayı başararak Türkiye'ye ve Eskişehir'e bronz madalya getirdi.