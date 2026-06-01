17 Yaş Altı Basketbol Milli Takımı Hazırlanıyor

FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda mücadele edecek 17 Yaş Altı Yıldız Erkek Basketbol Milli Takımı, hazırlıklarına devam ediyor.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre 27 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek turnuva öncesi milliler, hazırlık maçları için Slovenya'ya gitti.

Ay-yıldızlılar, bugün ve yarın TSİ 20.00'de oynanacak hazırlık maçlarında Slovenya ile karşı karşıya gelecek.

Dünya Kupası'nda rakipler Yeni Zelanda, Slovenya ve Porto Riko

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenecek FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda 16 takım, 4 grupta mücadele edecek.

Türkiye, organizasyonda Yeni Zelanda, Slovenya ve Porto Riko ile C Grubu'nda yer alıyor.

Kupada diğer gruplar ise şöyle oluştu:

A Grubu: İtalya, ABD, Fransa, Japonya

B Grubu: Kamerun, Kanada, Litvanya, Çin

D Grubu: Venezuela, Avustralya, Sırbistan, Fildişi Sahili