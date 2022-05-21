17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nda Belçika maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Üye Girişi

17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nda Belçika maçı hazırlıklarına başladı

21.05.2022 14:52
17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nda Belçika maçı hazırlıklarına başladı

UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Finalleri C Grubu üçüncü ve son maçında 23 Mayıs Pazartesi günü Belçika ile karşılaşacak Türkiye, hazırlıklarına başladı.

UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Finalleri C Grubu üçüncü ve son maçında 23 Mayıs Pazartesi günü Belçika ile karşılaşacak Türkiye, hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekibin dünkü Sırbistan maçında oynayan futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Milli takım, İsrail'in ev sahipliği yaptığı şampiyonada üçüncü maçını Tel Aviv'de Ness Ziona Municipal Stadı'nda oynayacak. Müsabaka saat 17.30'da başlayacak ve karşılaşma TRTSPOR'dan naklen yayımlanacak.

Milliler, gruptaki ilk maçında İspanya'ya 2-0, ikinci maçında da Sırbistan'a 2-1 yenilerek bir üst tura çıkma şansını yitirmişti.

YORUMLAR
500
Gymnasiade 2022'de Türk sporculardan 3 altın, 2 gümüş madalya Gymnasiade 2022'de Türk sporculardan 3 altın, 2 gümüş madalya
Kaynak: AA

Belçika, Türkiye, Futbol, Milli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nda Belçika maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika


Son Dakika
14:33 Ekonomik sıkıntılardan kim sorumlu? Yüzde 62'nin cevabı aynı: İktidar! AK Parti ve MHP seçmeninin yarısına göre ise sorumlu dış güçler!
14:22 Dursun Özbek seçilirse Okan Buruk ya da Nuri Şahin'le çalışmaya karar verdi
14:13 Suriye Dışişleri Bakanlığı "1 milyon Suriyelinin geri gönderilmesine" karşı çıktı: Kesinlikle reddediyoruz!
14:07 Rafet El Roman'dan şampiyon Trabzonspor'a şarkı!
14:05 Joe Biden: Kim Jong-un samimi ve ciddi olursa görüşürüz
13:52 Dublör gibi dilenci: Kolunu bacağını sarıp engelli taklidi yapıyordu
13:51 Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'ndan ayrılık sinyali
13:35 Trabzon'un başarıda büyük payı olan yıldızı Abdülkadir Ömür'e Fransa yolları göründü
13:18 Öğrencisine tokat atan antrenör konuştu: Rakip takımı çalıştıran baldızım kumpas kurdu
12:57 İngiltere Premier Lig'in şampiyonu yarın belli oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 14:59:42. #1.12#
SON DAKİKA: 17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nda Belçika maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement