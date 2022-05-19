UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Finalleri C Grubu ikinci maçında yarın Sırbistan ile karşılaşacak Türkiye, hazırlıklarını tamamladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, İsrail'in ev sahipliği yaptığı şampiyonada ikinci maçını Tel Aviv'de Haberfeld Stadı'nda gerçekleştirecek.
Müsabaka saat 14.30'da başlayacak ve karşılaşma TRTSPOR'dan naklen yayımlanacak.
Milliler, gruptaki ilk maçında İspanya'ya 2-0 yenilmişti.
Son Dakika › Spor › 17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nda Sırbistan maçı hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika