17 Yaş Altı Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 3 sıklette altın madalya kazananlar belli oldu - Son Dakika
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17 Yaş Altı Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 3 sıklette altın madalya kazananlar belli oldu

26.03.2022 23:56
17 Yaş Altı Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 3 sıklette altın madalya kazananlar belli oldu

Amasya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 3 sıklette altın madalya kazananlar belli oldu.

Amasya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 3 sıklette altın madalya kazananlar belli oldu.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, turnuvanın ikinci gününde mindere çıkan 48 kiloda Kağan Seğmen, 55 kiloda Mahmut Tuncay ve 71 kiloda da İbrahim Özdemir altın madalya kazandı.

Turnuvada yarın 51 kiloda Ahmet Çakmak ile Halil Çınar, 65 kiloda Ahmet Eroğlu'yla Abdullah Keskin, 80 kiloda da Alperen Berber ile Emre Yılmaz finalde karşılaşacaklar.

Yarın ayrıca 45, 60, 92 ve 110 kiloda eleme karşılaşmaları yapılacak.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor 17 Yaş Altı Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 3 sıklette altın madalya kazananlar belli oldu - Son Dakika


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