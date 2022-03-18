17 Yaş Altı Kız Futbol Milli Takımı, Letonya'yı 5-1 yendi - Son Dakika
Üye Girişi

17 Yaş Altı Kız Futbol Milli Takımı, Letonya'yı 5-1 yendi

18.03.2022 16:55
17 Yaş Altı Kız Futbol Milli Takımı, Letonya'yı 5-1 yendi

Futbolda 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası B Ligi 2. tur müsabakalarındaki ikinci maçında Letonya'yı 5-1 yendi.

Futbolda 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası B Ligi 2. tur müsabakalarındaki ikinci maçında Letonya'yı 5-1 yendi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ermenistan'da oynanan maçta ay-yıldızlı ekibin gollerini 7, 21, 44 ve 75. dakikalarda Mine Yıldız, 16. dakikada Yaren Sürül attı. Letonya'nın tek golü 54. dakikada Santa Sanija Vuskane'den geldi.

İlk maçında turnuvanın ev sahibi Ermenistan'ı 4-0 yenen milliler, bu sonuçla grubunu lider bitirerek 2022-2023 sezonunda Avrupa Şampiyonası'nın 1. turunda A Ligi'nde mücadele etme hakkını kazandı.

Teknik direktör Nazlı Ceylan Demirbağ, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada hedeflerine ulaştıkları için mutlu olduğunu söyledi. Takımının iki maçta da iyi futbolla farklı galibiyetler aldığını belirten Demirbağ, önümüzdeki sezon A Ligi'nde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini bildirdi.

TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin ise ay-yıldızlı ekibi tebrik ederek, daha güçlü rakiplerle oynamanın takımın gelişimi açısından önemli olduğunu kaydetti. Çetin, hedeflerinin kadın futbolunu en üst seviyeye taşımak olduğunu belirtti.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... Para Atıcılık Havalı Silahlar 10 Metre Avrupa Şampiyonası Son dakika haberleri... Para Atıcılık Havalı Silahlar 10 Metre Avrupa Şampiyonası İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, Antalya'da kampa girdi İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, Antalya'da kampa girdi

Avrupa Şampiyonası, Letonya, Futbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 17 Yaş Altı Kız Futbol Milli Takımı, Letonya'yı 5-1 yendi - Son Dakika


Son Dakika
16:41 Çanakkale 1915 Köprüsü açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgede
16:40 Bolu Dağı TEM Otoyolu, zincirleme trafik kazası nedeniyle trafiğe kapandı!
16:34 Yüzde 50 indirimi duyan vatandaşlar akın etti! İzdihamdan göz gözü görmedi
16:00 Avrupa Ligi eşleşmeleri netleşti! Barcelona'nın çektiği takım Galatasaraylıları yıktı
15:52 Yok böyle bir aşk: Düğün tarihini ertelememek için, çok istediği başrolü reddetti
15:51 Acımasız anne kocasına kızıp bebeğine çamaşır suyu içirmiş!
15:45 Alman basınından şok iddia: Lavrov'un uçağı Çin'e giderken yoldan döndü! 2 farklı nedeni olabilir
15:38 Şarkıcı Nez, 43 yaşına girdi! Kutlamayı 21 yıl önceki dansıyla yaptı
15:35 BeIN'den sonra TRT de yayın ihalesinden çıktı, Saran Group TFF'yi uyardı: Fırsatı kaçırmayın
15:33 İstanbul ulaşımı yüzde 50 zamlanırsa, İstanbullunun bütçesine nasıl yansıyacak: İşte olası ücretler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 17:03:59. #1.11#
SON DAKİKA: 17 Yaş Altı Kız Futbol Milli Takımı, Letonya'yı 5-1 yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement