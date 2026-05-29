17 Yaş Altı Milli Takım Çanakkale\'de Kampta

29.05.2026 19:21
Ay-yıldızlı ekip, FIBA Dünya Kupası için Çanakkale'de hazırlıklarını sürdürüyor. Hedef madalya.

17 Yaş Altı Yıldız Erkek Milli Takımı'nın, FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası hazırlıkları kapsamındaki Çanakkale kampı sürüyor.

Ay-yıldızlı takımın, İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezi'nde 27 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde yapılacak FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası için hazırlıkları, başantrenör Hasan Özmeriç yönetiminde Güzelyalı Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Özmeriç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çanakkale'deki Güzelyalı Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nin imkanlarının üst düzeyde olduğunu söyledi.

Kendisinin 3 yıldır buraya geldiğini anlatan Hasan Özmeriç, "Gerçekten çok memnunum. 2 sene önceki dünya şampiyonası takımını da burada hazırlamıştık ve dünya üçüncüsü olmuştuk. Bu sene de 17 Yaş Altı Yıldız Erkek Milli Takımı'yla beraber buraya geldik ve çok memnunuz. İlk etap çalışmalarımız için bu hafta buradaydık. " dedi.

17 Yaş Altı Yıldız Erkek Milli Takımı potansiyel bir takım olduğuna işaret eden Özmeriç, şöyle devam etti:

"İkili temas için yarın Slovenya'ya gideceğiz. Ondan sonra tekrar buraya gelip bir 10 gün daha çalışacağız. Burada aynı yerde yemek yemek, aynı yerde yatmak ve aynı yerde antrenman yapmak bizim için çok büyük bir lüks. Çanakkale'nin, bu tesisin şartları gerçekten çok iyi. Bizim hedefimiz yine bu sene madalya almak. Onun için çok sıkı çalışıyoruz. Sakatlık olmadan güzel bir şekilde ilk kısmı bitirdik. Takım 2009 jenerasyonu, Türkiye'nin hakikaten önemli jenerasyonlarından biri. Bir taraftan madalya almak isterken diğer taraftan da A Mili Takım'a oyuncu vermek hedefindeyiz. A Mili Takım'a da bu takımdan fazla sayıda oyuncu vereceğimizi düşünüyorum. Onun için güzel bir jenerasyon. Çalışması çok keyifli."

Takım kaptanı Demir Öztürk ise kamplarının çok iyi ve güzel devam ettiğini söyledi.

İyi idmanlar yaptıklarını vurgulayan Demir, "İdmanlarımız sert geçiyor. En iyi şekilde dünya kupasına hazırlanmaya çalışıyoruz. Madalya hedefimiz var. Şampiyonluk hedefindeyiz. Onun için çok çalışıyoruz, inşallah madalya alacağız. Buna hepimiz inanıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

