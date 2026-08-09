17 Yaş Altı Voleybol Takımı Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika
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17 Yaş Altı Voleybol Takımı Gümüş Madalya Kazandı

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Balkan Şampiyonası'nda finallerde Bulgaristan'a yenilen 17 Yaş Altı Erkek Milli Takımı gümüş madalya aldı.

Balkan Şampiyonası'nda Bulgaristan'a 3-2 yenilen 17 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, gümüş madalya kazandı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen organizasyonda milli takım, yarı finalde Sırbistan'ı 3-0 yenerek finale yükseldi.

Finalde Bulgaristan'a 25-22, 22-25, 25-18, 14-25 ve 15-7'lik setlerle 3-2 kaybeden ay-yıldızlı ekip, Balkan ikincisi oldu.

Öte yandan karşılaşmanın ardından düzenlenen törende milli sporculardan Kaan Kuzey Koç "En İyi Pasör Çaprazı", Deniz Tırpancı ise "En İyi Smaçör" ödülünü aldı.

17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Mısır'ı yendi

17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı ise Dünya Şampiyonası A Grubu'ndaki 3. maçında Mısır'ı 3-0 mağlup etti.

Milli takım, Şili'nin başkenti Santiago'da oynanan mücadeleyi 25-20, 25-15, 25-19'luk setlerle kazandı.

Grupta iki galibiyet ve bir mağlubiyeti bulunan Türkiye, 4. maçında 11 Ağustos Salı günü Çekya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

Bulgaristan, Gümüş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 17 Yaş Altı Voleybol Takımı Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika

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