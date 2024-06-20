Spor

- 17 yaşındaki Emre'nin hedefi dünya bilek güreşi şampiyonluğu

YALOVA - 2024 yılı içinde Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda ikincilik elde eden 17 yaşındaki milli sporcu Yakup Emre Budak, Moldova'da düzenlenecek dünya şampiyonasına ise altın madalya kazanmak için hazırlanıyor.

Genç milli sporcu Yakup Emre Budak, Moldova'nın başkenti Kişinev'de ağustos ayında yapılacak Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası hazırlıklarına Dursun Önder antrenörlüğünde devam ediyor. 5 yıldır bilek güreşine gönül veren başarılı sporcu 2021 yılında Türkiye Şampiyonluğu elde etti. 2021'de katıldığı dünya şampiyonasında derece elde edemeyen Budak, yılmadı ve 2024'te 90 kiloda sol kolda Avrupa ikincisi oldu.

Antrenörü Dursun Önder sayesinde bu günlere geldiğini ifade eden Budak, "İnşallah Moldova'da düzenlenecek Dünya şampiyonasında da Allah izin verirse bir derece, altın madalya bekliyoruz" dedi.

Arkadaşlarıyla bilek güreşi yaparken bu sporun dikkatini çektiğini anlatan Budak, şöyle konuştu:

"Benim yaşadığım köyde arkadaşlarımla sürekli oyun oynuyorduk, bilek güreşi yapıyorduk. Ben bilek güreşinde arkadaşlarımı yenmeye başladım. Benim ablam da karatede milli sporcudur. Aynı zamanda o beni 10 yaşımdan beri sürekli Gençlik Spor Müdürlüklerinde spora teşvik ediyordu. Çünkü eğitim öğretimim biraz sıkıntılıydı. Ondan sonra boks, yüzme, dart, okçuluk sporlarına gittim ama bir türlü içimden gelmiyordu. Ablama bilek güreşi yapmak istediğimi söyledim. Bilek güreşi spor mu demişti. Gün döndü devran geldi ben bilek güreşçisi oldum."

Budak, sağ kolunda sakatlık olduğunu ve bu nedenle de bu koluna fazla yüklenmeden çalışmalara devam ettiğini söyledi.

Antrenör Dursun Önder ise sporcusundan derece beklediğini belirterek "Bu sene Avrupa 2.'si oldu. Şu an önümüzde dünya şampiyonası var. Orada da bir terslik olmazsa final oynayacağını düşünüyorum" dedi.