17 yıl sonra Sivasspor'a veda eden Ziya Erdal'dan kulübüne sert tepki - Son Dakika
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17 yıl sonra Sivasspor'a veda eden Ziya Erdal'dan kulübüne sert tepki

17 yıl sonra Sivasspor\'a veda eden Ziya Erdal\'dan kulübüne sert tepki
08.07.2025 13:29
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Sivasspor'da sözleşmesi sona eren takım kaptanlarından Ziya Erdal, yaptığı yazılı açıklamayla takımdan ayrıldığını duyurdu. Kulübüne sitem eden deneyimli isim, "Adı 'Vefa sezonu' olan bir yılda, 17 yıl boyunca bu arma için ter döken oyuncularına bir teşekkürü bile çok görüp vefasızlık edenleri siz şanlı Yiğidoların takdirine bırakıyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor ile yollarını ayıran tecrübeli futbolcu Ziya Erdal, veda mesajı yayımladı. Ziya Erdal, mesajında, Sivasspor'da 15 yıl A takım, 2 yıl da genç takımda olmak üzere 17 yıl forma giydiğini hatırlattı.

''BU FORMAYI GURURLA VE ONURLA TAŞIDIM''

Bu yolculukta birlikte yürüdüğü kulüp başkanlarına, yöneticilere, teknik direktörlere, teknik ekiplere, takım arkadaşlarına, kulüp çalışanlarına ve Sivasspor taraftarlarına teşekkür eden 37 yaşındaki futbolcu, "Bu uzun serüvene 4 kez UEFA Avrupa Kupası'na katılmanın gururunu, Türkiye Kupası şampiyonluğunu, TFF 1. Lig şampiyonluğunu ve PAF ligi şampiyonluğunu sığdırdım. Her anında bu formayı gururla, onurla taşıdım." ifadelerini kullandı.

''SİVASSPOR YENİDEN AYAĞA KALKACAK''

Bu vedayı bir şekilde yapmak istediğini vurgulayan Ziya Erdal, "Bir alt lige düşmek içimi acıtıyor ama inanıyorum ki Sivasspor yeniden ayağa kalkacak ve Süper Lig'e dönecek. Çünkü bu takımın arkasında yıkılmaz bir şehir, vazgeçmeyen bir taraftarı var." değerlendirmesinde bulundu.

''VEFASIZLIK EDENLERİ SİZ YİĞİDOLARIN TAKDİRİNE BIRAKIYORUM''

Taraftarların Sivasspor'un gerçek gücü, tutkusu ve ruhu olduğunu dile getiren Ziya Erdal, şunları kaydetti: "Her zorlu anda, her umut ışığında, sahadaki yorgun bedenleri yeniden ayağa kaldıran siz oldunuz. Sizler sadece bir taraftar topluluğu değil, bu büyük ailenin en güçlü direklerisiniz. Benim için en büyük zenginlik geride kırık bir kalp bırakmadan, sevgiyle hatırlanmak. Hakkınızı helal edin, benden yana helal olsun. Sevginiz, dualarınız ve dostluğunuz hep kalbimde olacak. Bu kalp Sivasspor diye atmaya devam edecek. Sözlerime son verirken adı 'Vefa sezonu' olan bir yılda, 17 yıl boyunca bu arma için ter döken oyuncularına bir teşekkürü bile çok görüp vefasızlık edenleri siz şanlı Yiğidoların takdirine bırakıyorum. Sevdamız, sadakatimiz ve emeğimiz hiçbir zaman bir teşekkürle ölçülmedi, ölçülmeyecek de. Ben gönlümde her zaman Sivasspor'a ve bu güzel şehre bağlı kalacağım."

Ziya Erdal, Sivasspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 17 yıl sonra Sivasspor'a veda eden Ziya Erdal'dan kulübüne sert tepki - Son Dakika

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