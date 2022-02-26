18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Şampiyonası, Ankara'da sona erdi - Son Dakika

Türkiye Hentbol Federasyonunun (THF) ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen 18. Akdeniz Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nda birinciliği İspanya, kazandı.

Şampiyona, THF Spor Salonu'nda İspanya- Mısır arasında oynanan final maçıyla tamamlandı.

Final maçında İspanya, Mısır'ı 40-29 mağlup ederek, organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.

Şampiyonaya milli takımın yanı sıra Hırvatistan, İspanya, İtalya, Karadağ, Kuveyt, Mısır, Romanya ve Yunanistan milli takımları katıldı.

Organizasyonu, İspanya birinci, Mısır ikinci, Hırvatistan'da üçüncü olarak tamamladı.

Türkiye, bugün oynadığı son maçında Kuveyt'i 30-21 yenerek organizasyonu 8. sırada bitirdi.

Final maçının ardından THF Spor Salonu'nda ödül töreni düzenlendi.

Törende şampiyon İspanya, ikinci Mısır ve üçüncü Hırvatistan milli takım oyuncularına madalya ve kupalarını Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Başkanı Zoran Radojicic ve Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Asbaşkanı Günal Ensari takdim etti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı törendeki konuşmasında, "Gerçekten çok güzel bir turnuva oldu. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu'na çok teşekkür ediyorum. Bu turnuvaya katılan herkes zevkli maçlar yaptı, Akdeniz'in hentbol ailesi gerçekten çok güzel bir turnuvada buluştu. Bütün oyuncuları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kılıç: "Buradaki organizasyonu seviye olarak belirlediler"

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonayı başarılı bir şekilde tamamladıklarını belirterek, "Bizim açımızdan sıralama hiç önemli değil, çünkü burada özellikle pandemi nedeniyle bir araya gelememiş bir yaş grubu, çok önemli bir hazırlık dönemi geçirdi. Uluslararası arenada boy gösterdi çocuklarımız, yetenekli oyuncularımız var onu görmüş olduk." diye konuştu.

Kılıç, milli takım açısından eksikliklerin görüldüğünü teknik ekibin bununla ilgili çalışacağını kaydetti.

Şampiyonaya katılan bütün ülkelere ve oyunculara teşekkür eden Kılıç, "Organizasyonla ilgili dünden beri uluslararası arenadan tebrik mesajları alıyorum, çok sevindirici, buradaki organizasyonu seviye olarak belirlediler. Hentbol Akdeniz Konfederasyonu Başkanı Zoran Radojicic de bundan sonraki organizasyonların Türkiye'de düzenlenen bu organizasyonun altında olamayacağını çıtanın yükseldiğini dile getirdi. Birçok uluslararası mecralarca tebrik mesajları aldık." açıklamasında bulundu.