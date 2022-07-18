Sırıkla atlamada ise ABD'li Katie Nageotte, ilk denemesinde 4.85'lik derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalya elde etti. Vatandaşı Sandi Morris ise aynı dereceye ikinci denemesinde imza attığı gerekçesiyle ikincilik elde etti.

Kadınlar 100 metrede ilk 3 sırayı, Jamaikalı atletler aldı. Shelly-Ann Fraser-Pryce 10.67'lik süresiyle şampiyona rekoru kırarak altın madalyaya uzandı. Shericka Jackson 10.73 ile gümüş, Elaine Thompson-Herah ise 10.81 ile bronz madalyaya uzandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › 18. Dünya Atletizm Şampiyonası - Son Dakika

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