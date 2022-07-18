18 Temmuz Pazartesi Spor Gündemi - Son Dakika
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18 Temmuz Pazartesi Spor Gündemi

18.07.2022 09:58
18 Temmuz Pazartesi Spor Gündemi

FENERBAHÇESarı-lacivertlilerde Dinamo Kiev maçının hazırlıkları sürecek.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertlilerde Dinamo Kiev maçının hazırlıkları sürecek.

GALATASARAY

11.30 Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da futbolcular Emirhan Kayar, Beknaz Almazbekov ve Hamza Akman açıklamalarda bulunacak.11.45 Sarı-kırmızılılar hazırlıklarına basına açık antrenmanla devam edecek.

BEŞİKTAŞTakım izinli

TRABZONSPOR Slovenya kampını tamamlayarak izne ayrılan bordo-mavili takım, 20-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da kampın 2'nci etabını gerçekleştirecek.

ANTALYASPORKırmızı-beyazlıların anlaşma sağlamaya çalıştığı ABD'li forvet oyuncusu Haji Wrigth ve Sam Larsson ile bugün akşam saatlerinde sözleşme imzalaması bekleniyor.Fraport TAV Antalyaspor ikinci kamp dönemini 18- 30 Temmuz tarihleri arasında Almanya'nın Hannover ve Bielefeld kentlerinde yapacak. Kırmızı beyazlılar bugün saat 17.30'da tesislerinde yapacağı son antrenmanın ardından 20.30'da Almanya'ya uçacak.

UEFA

13.00 UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3'üncü eleme turu kuraları İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek. Şampiyonlar Ligi 2'nci eleme turunda mücadele eden Fenerbahçe, Konferans Ligi'nin 2'nci eleme turunda yer alan Medipol Başakşehir ve Konyaspor'un muhtemel rakipleri belli olacak.


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Kaynak: DHA

Dinamo Kiev, Fenerbahçe, Avusturya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 18 Temmuz Pazartesi Spor Gündemi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: 18 Temmuz Pazartesi Spor Gündemi - Son Dakika
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