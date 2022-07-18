ANTALYASPORKırmızı-beyazlıların anlaşma sağlamaya çalıştığı ABD'li forvet oyuncusu Haji Wrigth ve Sam Larsson ile bugün akşam saatlerinde sözleşme imzalaması bekleniyor.Fraport TAV Antalyaspor ikinci kamp dönemini 18- 30 Temmuz tarihleri arasında Almanya 'nın Hannover ve Bielefeld kentlerinde yapacak. Kırmızı beyazlılar bugün saat 17.30'da tesislerinde yapacağı son antrenmanın ardından 20.30'da Almanya'ya uçacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › 18 Temmuz Pazartesi Spor Gündemi - Son Dakika

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