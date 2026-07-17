18 ülkeden bin 626 judocu Kocaeli'de tatamiye çıktı - Son Dakika
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18 ülkeden bin 626 judocu Kocaeli'de tatamiye çıktı

18 ülkeden bin 626 judocu Kocaeli\'de tatamiye çıktı
17.07.2026 15:45  Güncelleme: 15:46
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Kocaeli'de düzenlenen Emre Yazgan Uluslararası Judo Turnuvası, 18 ülke ve 34 şehirden bin 626 sporcuyu bir araya getirdi.

Kocaeli'de düzenlenen Emre Yazgan Uluslararası Judo Turnuvası, 18 ülke ve 34 şehirden bin 626 sporcuyu bir araya getirdi. Genç yaşta hayatını kaybeden milli judocu Emre Yazgan'ın anısına düzenlenen organizasyonda, iki gün boyunca 2 bin 144 müsabaka yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Judo Federasyonu iş birliğinde Şehit Polis Recep Topaloğlu Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Emre Yazgan Uluslararası Judo Turnuvası hem rekabete hem de duygu dolu anlara sahne oldu. 18 ülke ve 34 şehirden 992 erkek, 634 kadın olmak üzere toplam bin 626 sporcunun katıldığı turnuvada 2 bin 144 müsabaka yapıldı. Tatamiye çıkan judocular iki gün boyunca güçlerini, tekniklerini ve azimlerini ortaya koyarak merhum Emre Yazgan'ın anısına madalya mücadelesi verdi.

"Bu turnuva bir vefa göstergesi"

Genç yaşta elim kaza sonucu yaşamını yitiren başarılı sporcunun adını yaşatmak amacıyla gerçekleştirilen Emre Yazgan Uluslararası Judo Turnuvası'na Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ve sporcular katıldı. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, "Dostluğun, kardeşliğin ve centilmenliğin en güzel örneklerinin sergilendiği bu turnuva aslında bir vefa göstergesi olacak. Erzurum'da çok talihsiz şekilde kaybettiğimiz Emre Yazgan, Kağıtspor'un sporcusuydu. Emre kardeşimizi rahmetle yad ediyorum. Spor, dostluk ve kardeşlikle birliği güçlendirmenin en güzel yoludur. Bugün yarışta olan kardeşlerimizin aslında her birini kazanan olarak ilan edeceğiz. Sadece madalya almak değil buradan tecrübe kazanmak da onlar için çok önemli olacak" ifadelerini kullandı.

3 yaş gurubunda gerçekleştirildi

Minikler (13-14), süper minikler (9-10-11) ve ümitler (17-18-19) olmak üzere 3 yaş gurubunda gerçekleştirilen Emre Yazgan Uluslararası Judo Turnuvası'na; Kazakistan, Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Gürcistan, Yunanistan, Letonya, Karadağ, Romanya, Rusya, Suudi Arabistan, Ukrayna, İtalya, İngiltere, Amerika, İskoçya, Macaristan, Mısır ve İran'dan sporcular katılım gösterdi. Müsabakalar erkekler ve kadınlardan 2 kategoride 52 siklette 5 ayrı minderde gerçekleştirildi. Sporcular dereceye girebilmek için rakipleriyle kıyasıya mücadeleye tutuştu. Müsabakalarda genel klasmanda derece alan sporcular salondan mutlu ayrıldı.

Emre Yazgan kimdir?

Türkiye Judo Genç Milli Takımı'nın başarılı sporcularından biri olan Emre Yazgan henüz 16 yaşındaydı. Darıca'da yaşayan, Kağıtspor'un sporcusu Emre Yazgan 73 kiloda ülkemizi temsil ediyordu. Darıca Fen Lisesi'nden 2023 yılında mezun olan Yazgan, 21 Aralık 2024'te Erzurum Palandöken Dağı'nda yüksek irtifa kampı sırasında yaşanan çığ felaketi sonucu hayatını kaybetti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 18 ülkeden bin 626 judocu Kocaeli'de tatamiye çıktı - Son Dakika

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