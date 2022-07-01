18 Yaş Altı Atletizm Milli Takımı, İsrail'e geldi

İsrail'de 4-7 Temmuz tarihlerinde 18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım kafilesi, ülkeye ulaştı.
Ay-yıldızlı kafileyi, Ben Gurion Havalimanı'nda Türkiye'nin Tel Aviv Maslahatgüzarı Mehmet Fazıl Şekerci karşıladı.
Milli kafile, buradan karayoluyla Kudüs'te konaklayacağı otele hareket etti.
Türkiye, üçüncü kez düzenlenecek 18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda bugüne kadar 2 altın, 6 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 11 madalya elde etti.
Şampiyonada mücadele edecek milli sporcular ve branşları şöyle:
Erkekler
100 metre: Melih Candaş, Taha Özal
200 metre: Taha Özal, Yusuf Sanğu
400 metre: Alişan Alphan, Ömer Faruk Esen
800 metre: Muhammed Mustafa Arslan, Muhammet Köroğlu
Bin 500 metre: Batuhan Eser, Yusuf Talha Toprak
3 bin metre: Utku Göler, Caner Can Tunçtan
2 bin metre engelli: Furkan Mutlu, Cuma Özcan
110 metre engelli: Demirhan Özmen, Yakup Efe Suratlı
400 metre engelli: Doğukan Altıntaş, Mustafa Çinpolat, Hürkan Koç
Yüksek atlama: Mehmet Eren Karayaz, Deniz Kaan Kartal
Üç adım: Arda Umunç
Gülle atma: Mehmet Mahsun Er, Ali Peker
Çekiç atma: Yusuf Bozkaş, Habib İslam Kurt
10 bin metre pist yürüyüş: Şeyhmus Çapat, Mehmet Güngör
Kadınlar
100 metre: Mira Akan, Zeynep Kaya
200 metre: Zeynep Kaya
400 metre: Aysel Önder, Edanur Tulum
800 metre: Dilek Koçak, Behiye Yavaşça
1500 metre: Ayça Fidanoğlu, Dilek Koçak
3 bin metre: Hatice Kılıç, Edibe Yağız
2 bin metre engelli: Selen Canlı, Ceren Kılıç
100 metre engelli: Elif Ilgaz, Defne Tuna
400 metre engelli: Gülşah Cebeci, Elif Ilgaz
Sırıkla atlama: Cemile Güner
Disk atma: Sudenaz Çetin, Şeyma Yıldırar
Cirit atma: İrem Batu
5 bin metre pist yürüyüş: Esra Bingöl, Tülin Ek
Türkiye, ayrıca erkeklerde ve kadınlarda karışık bayrak takım yarışında da mücadele edecek.
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