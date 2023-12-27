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18 Yaş Altı Hentbol Erkek Milli Takımı İtalya'yı 33-29 Mağlup Etti - Son Dakika
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18 Yaş Altı Hentbol Erkek Milli Takımı İtalya'yı 33-29 Mağlup Etti

Türkiye'nin 18 Yaş Altı Hentbol Erkek Milli Takımı, hazırlık maçında İtalya'yı 33-29 yenerek galibiyet elde etti. Milliler, Çekya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Çekya, Estonya ve Ukrayna ile mücadele edecek.

18 Yaş Altı Hentbol Erkek Milli Takımı İtalya\'yı 33-29 Mağlup Etti
27.12.2023 - 21:24,
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18 Yaş Altı Hentbol Erkek Milli Takımı, hazırlık maçında İtalya'yı 33-29 mağlup etti.

Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Türkiye, 15-14 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan milli takım, karşılaşmayı 33-29 kazandı.

Milliler, İtalya ile 29 Aralık Cuma günü bir hazırlık müsabakası daha oynayacak.

Ay-yıldızlı ekip, Çekya'da 5-7 Ocak 2024 tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Çekya, Estonya ve Ukrayna ile mücadele edecek.

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Kaynak: AA
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