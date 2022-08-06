Basketbol: 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası - Son Dakika
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Basketbol: 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası

06.08.2022 21:01
Basketbol: 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası

18 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki ilk maçında Polonya'yı 52-44 yendi.

18 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki ilk maçında Polonya'yı 52-44 yendi.

Yunanistan'ın Girit adasında düzenlenen şampiyonada A Grubu'nda yer alan milliler, ilk maçında Polonya ile karşılaştı.

Heraklion Üniversitesi Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 16-8 önde kapatan ay-yıldızlılar, soyunma odasına da 33-16 üstün gitti.

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü bırakmayan milli takım, son çeyreğine 44-32'lik skor üstünlüğüyle girdiği mücadeleden 52-44 galip ayrıldı.

Ay-yıldızlı takımda, Berfin Sertoğlu 13, Elif İstanbulluoğlu ile Deniz Togrut 10'ar sayıyla oynadı.

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Kaynak: AA

Yunanistan, Polonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Basketbol: 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Basketbol: 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası - Son Dakika
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