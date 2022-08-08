Basketbol: 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası - Son Dakika
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Basketbol: 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası

08.08.2022 19:41
Basketbol: 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası

18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, son grup maçında İtalya'yı 63-60 yendi.

18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, son grup maçında İtalya'yı 63-60 yendi.

Yunanistan'ın Girit adasında düzenlenen şampiyonada A Grubu'nda yer alan milliler, üçüncü maçında İtalya ile karşılaştı.

Heraklion Üniversitesi Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 24-18 önde kapatan İtalya, soyunma odasına 32-27 üstün gitti.

İkinci yarıda rakibinden daha iyi savunma yaparak skor üstünlüğünü ele alan Türkiye, son çeyreğine 49-42 önde girdiği mücadeleden 63-60 galip ayrıldı.

Grubu iki galibiyet ve bir yenilgiyle ikinci sırada tamamlayan Türkiye, son 16 turuna yükseldi. Milliler, bu turdaki müsabakasına 10 Ağustos Çarşamba günü çıkacak.

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Kaynak: AA

Yunanistan, Türkiye, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Basketbol: 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Basketbol: 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası - Son Dakika
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