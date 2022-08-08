Grubu iki galibiyet ve bir yenilgiyle ikinci sırada tamamlayan Türkiye, son 16 turuna yükseldi. Milliler, bu turdaki müsabakasına 10 Ağustos Çarşamba günü çıkacak.

Kaynak: AA

Yunanistan, Türkiye, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Basketbol: 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası - Son Dakika

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