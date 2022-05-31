18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Akdeniz Oyunları'ndaki rakipleri belli oldu - Son Dakika
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18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Akdeniz Oyunları'ndaki rakipleri belli oldu

31.05.2022 17:42
18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Akdeniz Oyunları'ndaki rakipleri belli oldu

Cezayir'de düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu.

Cezayir'de düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 25 Haziran-5 Temmuz'da Cezayir'in Oran şehrinde gerçekleştirilecek organizasyonda ay-yıldızlı takım B Grubu'nda yer aldı.

Milliler, İtalya, Yunanistan ve Portekiz ile karşılaşacak. A Grubu'nda ise İspanya, Fransa, Fas ve Cezayir mücadele edecek.

Grup maçları 26-28 ve 30 Haziran'da oynayacak. Grup maçları sonunda ilk iki sırayı alan takımlar bir üst tura yükselecek.

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Kaynak: AA

Akdeniz Oyunları, Cezayir, Futbol, Milli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Akdeniz Oyunları'ndaki rakipleri belli oldu - Son Dakika


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