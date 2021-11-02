18 yaşında attan düşen güzel jokey komaya girdi

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The Sun'da yer alan habere göre 18 yaşındaki genç jokey Hannah Fitzgerald, cumartesi gecesi Avustralya'nın Kalgoorlie bölgesinde düzenlenen at yarışında, jokeyliğini yaptığı attan düşmesinin ardından bilincini kaybetti ve hastaneye kaldırıldı. Yaşanan bu olay nedeniyle yarış yarıda kaldı.

DURUMU ENDİŞE VERİCİ

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan genç jokeyin antrenörü Brett Pope, Cumartesi gecesi doktorların oldukça endişeli olduğunu ancak şu anda durumunun stabil göründüğünü dile getirdi.

İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ

Jokey Hannah'ın beyin kanaması geçirdiği ve hastanenin tüm imkanlarını seferber ettiği belirtildi.