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18 yaşında attan düşen güzel jokey komaya girdi - Son Dakika

18 yaşında attan düşen güzel jokey komaya girdi

02.11.2021 10:13

18 yaşındaki jokey Hannah Fitzgerald, Avustralya'da cumartesi gecesi Kalgoorlie bölgesinde düzenlenen at yarışında düştü. Attan düşen ve bilincini kaybeden jokey, komaya girdi.

The Sun'da yer alan habere göre 18 yaşındaki genç jokey Hannah Fitzgerald, cumartesi gecesi Avustralya'nın Kalgoorlie bölgesinde düzenlenen at yarışında, jokeyliğini yaptığı attan düşmesinin ardından bilincini kaybetti ve hastaneye kaldırıldı. Yaşanan bu olay nedeniyle yarış yarıda kaldı.

Attan düşen 18 yaşındaki güzel jokey komaya girdi

DURUMU ENDİŞE VERİCİ

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan genç jokeyin antrenörü Brett Pope, Cumartesi gecesi doktorların oldukça endişeli olduğunu ancak şu anda durumunun stabil göründüğünü dile getirdi.

Attan düşen 18 yaşındaki güzel jokey komaya girdi

İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ

Jokey Hannah'ın beyin kanaması geçirdiği ve hastanenin tüm imkanlarını seferber ettiği belirtildi.

18 yaşında attan düşen güzel jokey komaya girdi

Avustralya, Cumartesi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 18 yaşında attan düşen güzel jokey komaya girdi - Son Dakika Spor


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