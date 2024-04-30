18 Yaşındaki Almina Çoruhlu, Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek - Son Dakika
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18 Yaşındaki Almina Çoruhlu, Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek

18 Yaşındaki Almina Çoruhlu, Avrupa Kuraş Şampiyonası\'nda Türkiye\'yi Temsil Edecek

Sakarya'da okuluna gelen antrenörü sayesinde kuraş sporuna başlayan Almina Çoruhlu, milli takıma seçilmenin gururunu yaşıyor. Genç sporcu, haziranda Edirne'de yapılacak Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda kürsüde yer almayı hedefliyor. Antrenörü ise Çoruhlu'nun azmi ve disipliniyle ilerlediğini belirterek, Türkiye'yi gururla temsil edeceklerine inandığını söyledi.

30.04.2024 13:12
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Sakarya'da okuluna gelen antrenörü sayesinde başladığı kuraş sporunda milli takıma seçilmenin gururunu yaşayan 18 yaşındaki Almina Çoruhlu, haziranda Edirne'de gireceği ilk Avrupa imtihanında kürsüde yer alacağına inanıyor.

Karapürçek ilçesinde yaşayan Çoruhlu, 10 yıl önce okullarına tanıtım için gelen antrenörü Neslihan Can sayesinde kuraş sporuyla tanıştı. Zamanla kendisini geliştirerek Türkiye şampiyonalarında dereceler elde eden Çoruhlu, son olarak Aksaray'da yapılan Gençler Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda ikinci olarak milli formayı giymeye hak kazandı.

Haftanın 4 günü antrenman yapan milli sporcu, 22-24 Haziran'da Edirne'de yapılacak Gençler Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda kürsüye çıkarak ülkesine gurur yaşatmak istiyor.

"Çok iyi çalışacağım"

Milli sporcu Çoruhlu, AA muhabirine, Avrupa Şampiyonası'nda Türk bayrağını dalgalandırabilmek için sıkı çalıştığını söyledi.

Her maçta heyecanlı olduğunu dile getiren Çoruhlu, "Heyecanı olmayan zaten yapamaz bu sporu. Arkadaşlığımız ve kardeşliğimiz çok güzel. Haftanın 3-4 günü antrenman yapıyoruz." dedi.

Çoruhlu, derece yaptığında çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Güzel bir histi. 1,5 ay kadar süremiz var. Çok iyi çalışacağım, kazanacağıma inanıyorum. Sakarya'yı ve ülkemi gururlandırmak istiyorum. Türk bayrağını kürsüye taşıyacağız inşallah." diye konuştu.

Antrenör Can: "Almina, geldiğinde takla bile atamayan bir sporcuydu"

Antrenör Neslihan Can ise ilk başladığında sportif becerileri diğerlerinin daha altında olan Çoruhlu'nun, öğrencileri arasında çıtasını en çok yükselten sporcu olduğunu anlattı.

Sporcuların, genelde fiziksel özellikleri baz alınarak seçildiğini fakat yüreğin daha önemli olduğunu düşündüğünü dile getiren Can, "Almina, geldiğinde takla bile atamayan bir sporcuydu. Çıtasını çok yükseltti. İnanan, isteyen ve azimle çalışan, mutlaka bir yerlere varıyor. Yeter ki vazgeçmesin. Yeteneğin önüne her zaman disiplinli çalışmak geçiyor." şeklinde konuştu.

Can, Almina'ya güvendiğini, elinden geleni yapacağına inandığını aktararak, "Zaten bizim için de önemli olan bu, inşallah bayrağımızı kürsüye taşıyacak." ifadesini kullandı.

Şampiyonaya disiplinli şekilde hazırlandıklarını belirten Can, ellerinden geldiği kadar iyi çalışıp Türkiye'yi gururla temsil edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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