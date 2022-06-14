18 yaşındaki futbolcudan Galatasaray'a sitem dolu mesaj: Kontrat talebi uzun zamandır cevapsız bırakıldı - Son Dakika
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18 yaşındaki futbolcudan Galatasaray'a sitem dolu mesaj: Kontrat talebi uzun zamandır cevapsız bırakıldı

14.06.2022 22:27

Galatasaray'dan VavaCars Fatih Karagümrük'e transfer olan 18 yaşındaki Emir Tintiş, yayınladığı veda mesajıyla dikkat çekti. Sarı-kırmızılı takıma sitem eden genç futbolcu, "Şimdi sonunu hiç böyle tahmin etmediğim bir ayrılık yaşıyorum. Tek isteğim olan profesyonel kontrat talebim uzun zamandır kulübüm tarafından cevapsız bırakıldı ve herhangi bir resmi teklif tarafıma iletilmedi." dedi.

Galatasaray 19 yaş altı takımının yetenekli futbolcularından Emir Tintiş, Fatih Karagümrük'e transfer oldu. 18 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı kulübe sitem dolu bir mesajla veda etti.

Karagümrük'e transfer olan 18 yaşındaki futbolcu Emir Tintiş'ten Galatasaray'a sitem dolu veda

"TAHMİN ETMEDİĞİM BİR AYRILIK YAŞIYORUM"

Uzun süredir formasını giydiği Galatasaray'da 19 yaş altı takımına kadar yükseldiğini belirten 18 yaşındaki futbolcu yaptığı paylaşımda, "Şimdi sonunu hiç böyle tahmin etmediğim bir ayrılık yaşıyorum. Tek isteğim olan profesyonel kontrat talebim uzun zamandır kulübüm tarafından cevapsız bırakıldı ve herhangi bir resmi teklif tarafıma iletilmedi. Kariyerimi de düşünmek zorunda olduğum için şimdi kalbim buruk bir şekilde sizlere veda ediyorum. Gelişimimde ve bu günlere gelmemde üzerimde emekleri bulunan hocalarıma, takım arkadaşlarıma ve kulüp personeline çok teşekkür ederim. Emeklerinizi asla unutamam. Kalbimde yeriniz her zaman çok farklı olacak. Hoşça kalın." ifadelerini kullandı.

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Emir Tintiş'ten Galatasaray'a sitem Açıklaması Emir Tintiş'ten Galatasaray'a sitem Açıklaması Galatasaray'ın genç yıldızı Karagümrük'te! Galatasaray'ın genç yıldızı Karagümrük'te!

Fatih Karagümrük, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 18 yaşındaki futbolcudan Galatasaray'a sitem dolu mesaj: Kontrat talebi uzun zamandır cevapsız bırakıldı - Son Dakika


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