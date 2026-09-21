18 yaşındaki muaythaici, Kosova'da altın madalya kazanıp İstiklal Marşı'nı okuttu - Son Dakika
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18 yaşındaki muaythaici, Kosova'da altın madalya kazanıp İstiklal Marşı'nı okuttu

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18 yaşındaki muaythaici, Kosova\'da altın madalya kazanıp İstiklal Marşı\'nı okuttu
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Kosova'da geçen hafta yapılan 24 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'na ilk kez katılan 18 yaşındaki muaythaici, altın madalya kazanıp İstiklal Marşı'nı okuttu. Türkiye şampiyonluğuyla milli takıma giren sporcu, elit kategoride önce Türkiye, sonra dünya şampiyonluğu hedeflediğini söyledi.

Milli muaythaici Enes Güven, ilk defa katıldığı dünya şampiyonasında altın madalya kazanmanın gururunu yaşıyor.

Enes Güven, antrenörü ve arkadaşlarının sosyal medya paylaşımlarını gördükten sonra heves ederek 4 yıl önce muaythaiye başladı.

Zamanla kendini geliştiren 18 yaşındaki sporcu, uluslararası organizasyonda birincilik ve Türkiye şampiyonluğu elde etti.

Türkiye şampiyonluğuyla milli takıma girmeye hak kazanan Enes Güven, geçen hafta Kosova'da yapılan 24 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda mücadele verdi.

Genç sporcu, ilk defa katıldığı şampiyonada birincilik kürsüsünde yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

"Ringe çıkarken kendimden emindim"

Milli sporcu Enes Güven, AA muhabirine, dünya şampiyonasının kendisi için çok önemli bir tecrübe olduğunu söyledi.

Muaythaiye büyük hevesle başladığını belirten Enes, "İlk başladığımda tek motivasyonum şampiyonluktu. Zorlandığımız zamanlar, bırakmak istediğimiz zamanlar da oldu ama çok şükür bırakmadık. 1,5 sene yaptıktan sonra da ilk maçıma katıldım. Açık Avrupa Kupası'nda bir şampiyonluk elde ettim. Ondan sonra çalışmalara devam ederek Türkiye şampiyonasına katıldım. Orada istediğim sonucu alamadım."

Bu yıl Türkiye şampiyonu olarak milli takımda yer aldığını aktaran Enes Güven, "Türkiye şampiyonasından sonra bu sene ilk defa dünya şampiyonasına katıldım. Benim için gerçekten ayrı bir heyecandı. Çok güzel bir atmosferdi. İstiklal Marşı'mızı okuttum. Çok şükür şampiyonluk nasip oldu. Şampiyonluğun baş mimarı antrenörüme çok teşekkür ederim. Ringe çıkarken kendimden emindim. Çok iyi şekilde de sonuç aldım." diye konuştu.

Enes, sporda ilk günden itibaren hedefinin şampiyonluk olduğunu anlatarak, "Bundan sonraki hedefim elit kategoride önce Türkiye şampiyonu, sonra tekrardan dünya şampiyonu olmak. Sıkı şekilde çalışmalara devam ediyoruz. Yine en iyi sonuçları almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Antrenör Yahya Geylani de Enes'in başarılı olacağına her zaman inandığını belirtti.

Sporcusunun başarısının kendisini çok gururlandırdığını dile getiren Geylani, "Enes çok hırslı bir sporcu. Kesinlikle ondan da bir başarı bekliyordum. Ama tabii onunla ilgili hedeflerimiz bitmedi. Büyükler, elit klasta da dünya şampiyonu olması için mücadele edeceğiz. Biz şampiyon çıkarmaya devam edeceğiz. Bize destek olan herkese çok teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
Dünya ŞampiyonasıTürkiyeKosovaDünyaSporSon Dakika

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