19. Akdeniz Oyunları - Son Dakika
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19. Akdeniz Oyunları

28.06.2022 23:15
19. Akdeniz Oyunları

Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda milli kadın güreşçiler Evin Demirhan Yavuz, Zeynep Yetgil, Bediha Gün, Buse Tosun Çavuşoğlu ve Yasemin Adar Yiğit finale yükseldi.

Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda milli kadın güreşçiler Evin Demirhan Yavuz, Zeynep Yetgil, Bediha Gün, Buse Tosun Çavuşoğlu ve Yasemin Adar Yiğit finale yükseldi.

Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli kadın güreşçiler mindere çıktı.

Kadınlar 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz, 53 kiloda Zeynep Yetgil, 57 kiloda Bediha Gün, 68 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu ve 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit rakiplerini yenerek finalist oldu.

Final karşılaşmaları şu şekilde:

Evin Demirhan Yavuz-Julie Sabatie (Fransa)

Zeynep Yetgil-Maria Prevolaraki (Yunanistan)

Bediha Gün-Siwar Bouseta (Tunus)

Buse Tosun Çavuşoğlu-Paulina Lecarpentier (Fransa)

Yasemin Adar Yiğit-Enrica Rinaldi (İtalya)

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Kaynak: AA

Akdeniz Oyunları, Evin Demirhan, Cezayir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 19. Akdeniz Oyunları - Son Dakika

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SON DAKİKA: 19. Akdeniz Oyunları - Son Dakika
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